Виновников пожаров в брянских лесах найдут с помощью беспилотников
В ГУ МЧС по Брянской области предупредили об ответственности за возникновение лесных пожаров.
С наступлением весны сотрудники ведомства проводят мониторинг пожароопасной обстановки с помощью беспилотных летательных аппаратов. Обследуются лесные массивы и прилегающие к ним населенные пункты. В настоящее время термически активных точек не обнаружено.
Как сообщили в МЧС, беспилотники оснащены специальной аппаратурой для проведения аэрофотосъемки, что позволяет оценивать ситуацию на большой территории.
Использование беспилотных летательных аппаратов способствует не только быстрой ликвидации возгораний, но и установлению виновных в пожаре.
Новости регионов
03 Апреля, 2017
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