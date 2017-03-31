Виновников пожаров в брянских лесах найдут с помощью беспилотников

В ГУ МЧС по Брянской области предупредили об ответственности за возникновение лесных пожаров.

С наступлением весны сотрудники ведомства проводят мониторинг пожароопасной обстановки с помощью беспилотных летательных аппаратов. Обследуются лесные массивы и прилегающие к ним населенные пункты. В настоящее время термически активных точек не обнаружено.

Как сообщили в МЧС, беспилотники оснащены специальной аппаратурой для проведения аэрофотосъемки, что позволяет оценивать ситуацию на большой территории.

Использование беспилотных летательных аппаратов способствует не только быстрой ликвидации возгораний, но и установлению виновных в пожаре.