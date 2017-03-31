Брянский священник заявил о важности сотрудничества аптек и Церкви
Учреждения здравоохранения должны заботиться не только о телесном здравии населения, но и о духовном.
Об этом на церемонии открытия аптеки самообслуживания № 14 ГУП «Брянскфармация» в Навле заявил благочинный Навлинского церковного округа протоиерей Игорь Тараев.
«Аптека, расположенная в самом центре Навли, приобрела социальный статус, а значит, лекарства здесь будут отпускаться по самым доступным ценам», – сообщили в Брянской епархии.
В приветственном слове протоиерей Игорь Тараев поздравил горожан с открытием аптеки нового формата, пожелал сотрудникам успехов в трудах, помощи и милости Божией, отметил важность сотрудничества Церкви и учреждений здравоохранения в попечении не только о телесном здравии населения, но и о духовном.
Священник также подарил персоналу аптеки православные книги и икону святителя Луки Крымского – небесного покровителя всех болящих и врачующих.
Новости регионов
03 Апреля, 2017
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