В Брянской области запретили ввоз 13 тонн сельди из Белоруссии

В брянском пункте Красный Камень запретили ввоз в Россию более 13 тонн слабосоленой сельди.

В документах говорилась, что сельдь произведена в белорусском ОАО «Рыбный ряд». Груз направлялся в Белгород.

Однако при ветеринарном контроле сотрудники регионального Россельхознадзора обнаружили, что адрес производителя, указанный в сопроводительных документах, не соответствовует адресу, указанному в Реестре предприятий Таможенного союза.

Также выяснилось, что 1 тонну сырья для производства слабосоленой сельди привезли в ОАО «Рыбный ряд» из Норвегии. Фактически же в Россию пытались ввезти уже более 13 тонн рыбы.

Брянские инспекторы вернули сельдь в Белоруссию.