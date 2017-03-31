В Брянской области запретили ввоз 13 тонн сельди из Белоруссии
В брянском пункте Красный Камень запретили ввоз в Россию более 13 тонн слабосоленой сельди.
В документах говорилась, что сельдь произведена в белорусском ОАО «Рыбный ряд». Груз направлялся в Белгород.
Однако при ветеринарном контроле сотрудники регионального Россельхознадзора обнаружили, что адрес производителя, указанный в сопроводительных документах, не соответствовует адресу, указанному в Реестре предприятий Таможенного союза.
Также выяснилось, что 1 тонну сырья для производства слабосоленой сельди привезли в ОАО «Рыбный ряд» из Норвегии. Фактически же в Россию пытались ввезти уже более 13 тонн рыбы.
Брянские инспекторы вернули сельдь в Белоруссию.
Новости регионов
03 Апреля, 2017
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Пока издание выходит в качестве вкладки в «Брянские факты».
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