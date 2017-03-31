В Брянске созывают собрание приемных родителей и опекунов
В Брянске пройдет родительское собрание для приемных родителей и опекунов, чьи дети пойдут в первый класс в сентябре 2017 года.
Собрание состоится 7 апреля в 16.00 в Центре по работе с молодежью и семьями города Брянска по улице Октябрьской, 79 (остановка «Площадь Революции»), сообщили в мэрии.
Родители и опекуны смогут получить квалифицированную консультацию по вопросам, связанным с началом обучения в школе и записаться на индивидуальный прием с ребенком.
Консультацию проведет педагог-психолог Марина Кнороз.
Новости регионов
04 Апреля, 2017
|+6
|$57
|€60
Соревнования проходили при поддержке Брянского регионального отделения общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ».
«Ростелеком» и Федерация фигурного катания на коньках России дали старт второму сезону проекта «Дети на льду. Звезды».
В минувшее воскресенье в деревне Литовники Жирятинского района Брянской области произошло отключение электроэнергии.
Железнодорожники Брянского региона Московской железной дороги 6 и 7 апреля проведут ремонтные работы и асфальтировку площадки в зоне железнодорожного переезда 478 км, расположенного рядом со станцией Комаричи в Брянской области. Для работ назначены технологические "окна" с 10:00 до 17:00.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.