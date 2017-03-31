В Брянске созывают собрание приемных родителей и опекунов

В Брянске пройдет родительское собрание для приемных родителей и опекунов, чьи дети пойдут в первый класс в сентябре 2017 года.

Собрание состоится 7 апреля в 16.00 в Центре по работе с молодежью и семьями города Брянска по улице Октябрьской, 79 (остановка «Площадь Революции»), сообщили в мэрии.

Родители и опекуны смогут получить квалифицированную консультацию по вопросам, связанным с началом обучения в школе и записаться на индивидуальный прием с ребенком.

Консультацию проведет педагог-психолог Марина Кнороз.