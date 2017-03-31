В Брянске стартовал ежегодный городской фотоконкурс
В Брянске в третий раз стартовал ежегодный конкурс фотографий «Мой любимый город Брянск».
В этом году конкурс посвящен 74-й годовщине освобождения Брянска от немецко-фашистских захватчиков, 50-летию с момента основания Кургана Бессмертия и 200-летию со Дня рождения Алексея Толстого, сообщили в горсовете.
Конкурс проводится в пяти номинациях и двух возрастных группах: до 16 лет и от 16 лет. От каждого из участников принимается только одна работа.
Конкурсные номинации:
– «Брянск в лицах» (фотографии, на которых человек несет главную смысловую нагрузку, в том числе портретные фотографии).
– «Год экологии в Брянске» (фотографии, на которых изображены уникальные природные особенности Брянска).
– «200 лет Алексею Константиновичу Толстому» (фотографии, объединяющие историю и современность, и связанные с творческим наследием А. К. Толстого). Возможно использование архивных материалов.
– «50 лет основанию Кургана Бессмертия» (фотографии, посвященные 50-летию с момента основания одного из символов города Брянска – Кургана Бессмертия). Приветствуется использование архивных фотографий.
– «Брянский фотоколлаж» (фотографии, выполненные с использованием графических редакторов и отражающие авторское видение многообразия брянской жизни).
От участников ждут цветные или черно-белые работы, напечатанные на матовой фотобумаге любой плотности размером 30×45 сантиметров. Снимок также долен быть представлен в электронном виде в формате JPEG размером 1000 px по большей стороне, объемом не более 1,5 Мб на любом электронном носителе.
Работы принимаются до 31 августа в отделе по связям с общественностью и СМИ Брянского городского Совета народных депутатов по проспекту Ленина, 35 (кабинет № 36), в рабочие дни – с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в пятницу – с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Телефоны для справок: 72-17-90, 74-03-60.
Победителей определят в каждой номинации и возрастной группе.
Торжественное награждение и вручение благодарственных писем главы города Брянска, а также вручение призов победителям состоится в сентябре.
Новости регионов
04 Апреля, 2017
|+6
|$57
|€60
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