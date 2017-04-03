После проигранного суда власти Брянска занялись кронированием деревьев
В Брянске усилили работы по кронированию деревьев.
Как сообщили в городской администрации, в прошлом году в областном центре кронировали 388 деревьев и вырубили 316 больных деревьев, угрожающих безопасности людей.
С начала 2017 года сотрудники дорожного управления уже кронировали 392 дерева, из них почти 200 – в Володарском и Бежицком районах.
Для сравнения: в 2016-м в Советском районе обрезали 171 дерево, в Фокинском – 106, в Бежицком – 64, в Володарском – 47.
Коммунальщики также обещают облагородить улицы Пересвета, Бежицкую, Калинина и ряд улиц в частном секторе.
Напомним, житель Брянска отсудил у городских властей почти 125 тысяч рублей за разбитую упавшим деревом машину. Чиновники попытались оспорить решение суда, однако на минувшей неделе областной суд оставил его в силе.
Новости регионов
05 Апреля, 2017
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