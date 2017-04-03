Поиск по сайту

После проигранного суда власти Брянска занялись кронированием деревьев

Опубликовано Сегодня, 08:30

В Брянске усилили работы по кронированию деревьев.

Как сообщили в городской администрации, в прошлом году в областном центре кронировали 388 деревьев и вырубили 316 больных деревьев, угрожающих безопасности людей.

С начала 2017 года сотрудники дорожного управления уже кронировали 392 дерева, из них почти 200 – в Володарском и Бежицком районах.

Для сравнения: в 2016-м в Советском районе обрезали 171 дерево, в Фокинском – 106, в Бежицком – 64, в Володарском – 47.

Коммунальщики также обещают облагородить улицы Пересвета, Бежицкую, Калинина и ряд улиц в частном секторе.

Напомним, житель Брянска отсудил у городских властей почти 125 тысяч рублей за разбитую упавшим деревом машину. Чиновники попытались оспорить решение суда, однако на минувшей неделе областной суд оставил его в силе.

 520
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Житель Брянска отсудил 125 тысяч за упавшее на машину дерево
  • В сквере Карла Маркса в Брянске установят елку из Свени
  • В Брянске обрезанные ветви деревьев будут измельчать на месте
  • При застройке старого аэропорта незаконно вырубили 45 деревьев
  • На улице Объездной вырубили более 100 деревьев
    •
    Новости регионов
    На улице Степана Разина в Смоленске случилось ДТП с участием «ПАЗа»
    09:58:06 05-04-2017
    Иномарка белого цвета врезалась в автобус «ПАЗ» на улице Степана Разина в областном центре 5 апреля, об этом сообщила в соцсети группа «Drive2 Смоленск».
    В Смоленске отремонтируют Краснинское шоссе
    09:49:15 05-04-2017
    Ремонт Краснинского шоссе в областном центре начнется 10 апреля 2017 года, об этом сообщил Смоленский автопортал со ссылкой на «Смоленскавтодор».
    На улице Ремесленной в Смоленске спасатели отстояли у огня «Газель»
    09:05:35 05-04-2017
    Машина «Газель 3302» загорелась в три часа ночи 5 апреля на улице Ремесленной в областном центре, об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.
    Жителей Смоленщины ожидает теплая погода
    08:15:00 05-04-2017
    Облачность, а также небольшой дождь во второй половине дня 5 апреля обещают синоптики на Смоленщине, об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.
    Смоленская полиция за полчаса раскрыла кражу из сельского магазина
    08:00:00 05-04-2017
    Правоохранители Угранского района задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в краже товара из магазина в деревне Желанья, об этом сообщила пресс-служба УМВД региона.
    Инцидент в Миловодово. 26-летнему смолянину за стрельбу из обреза грозит срок
    17:30:28 04-04-2017
    Полиция Смоленска задержала молодого человека, жителя поселка Миловидово, подозреваемого в стрельбе из обреза у поселкового дома культуры 4 апреля, об этом сообщила пресс-служба УМВД региона.
    05 Апреля, 2017
    		 +3 $57€61
    Лента новостей
    Сегодня, 10:00
    Два человека пострадали при столкновении «Нивы» и маршрутки под Брянском
    Сегодня, 09:30
    9 брянских спортсменов победили в чемпионате по бодибилдингу и фитнес-бикини (ФОТО)
    Сегодня, 09:00
    В Брянске задержали скупавших рога узбеков-нелегалов
    Сегодня, 08:30
    После проигранного суда власти Брянска занялись кронированием деревьев
    Сегодня, 08:00
    В брянском поселке пенсионеры-алкоголики устроили в квартире наркопритон
    Вчера, 23:27
    «Нива» и маршрутка столкнулись под Брянском (ФОТО)
    Вчера, 19:35
    Следователи разбираются в деле главы Володарского района Брянска
    Вчера, 18:20
    Брянцы разгромили новые урны на набережной
    Вчера, 17:40
    Кузнец Максим Кириевский готов подарить Брянску кованые скульптуры
    Вчера, 17:00
    В МРЭО в Брянске искали взрывное устройство
    Вчера, 16:20
    Брянцы могут помочь Насте Кузавковой вернуться в проект «Ты супер!» (ВИДЕО)
    Вчера, 15:40
    В Брянске ждут федеральные деньги для продолжения строительства Первомайского моста
    Вчера, 15:00
    В Суземке голодный рецидивист обокрал отмечавшую 8 Марта женщину
    Вчера, 14:20
    В Фокинском районе Брянска потушили пожар в частном доме
    Вчера, 13:40
    Жительница Брянска сфотографировала хулиганов, разбивших машину
    Вчера, 13:00
    На дорогу Брянск I – Брянск II разрабатывают проектную документацию
    Вчера, 12:30
    В Брянске проходит акция в память о погибших при взрыве в Санкт-Петербурге
    Вчера, 12:00
    Брянцев «приучат» убирать за собой мусор на улицах
    Вчера, 11:30
    В Брянске женщина на Toyota Corolla сбила 14-летнюю девочку
    Вчера, 11:00
    Брянских школьников обязали носить световозвращающие элементы
    Вчера, 10:30
    В Трубчевске двое пьяных молодых людей ограбили четверых мужчин
    Вчера, 10:00
    Ночные поиски брянской пенсионерки не дали результатов (ФОТО)
    Вчера, 09:30
    В Брянске стартовал ежегодный городской фотоконкурс
    Вчера, 09:00
    В Брянске созывают собрание приемных родителей и опекунов
    Вчера, 08:30
    В Навлинском районе реконструировали памятник зверски убитой партизанке
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 14:30
    Брянские изборцы обсудили уроки февраля 1917 года для современной России
    3-04-2017, 17:20
    Генерал-полковник В.Капашин держит слово
    31-03-2017, 10:30
    АПХ «Мираторг» увеличил ассортимент полуфабрикатов из говядины с начала 2017 года на 14 % - до 160 позиций
    30-03-2017, 13:13
    Оратория митрополита Илариона (Алфеева) «Страсти по Матфею»
    29-03-2017, 16:08
    Новые возможности пенсионерам предлагает Брянский филиал АО «Россельхозбанк»
    Актуальные темы
    Новости Происшествия
    В Брянске женщина умерла у ступеней «Гемотеста» – очевидцы
    Происшествия О главном
    Брянская полиция разыскивает сбежавшего из зала суда экс-участкового
    Новости Общество
    Первокурсница Светлана Поличевская стала «Красой БГУ – 2017»
    Новости Общество
    В Брянске пенсионерка избила сумкой дерущихся собак
    Новости Происшествия
    Брянцы разгромили новые урны на набережной
    Новости партнёров
    Опора России
    Брянские боксёры победили в 5 весовых категориях на мемориале Королёва

    Брянские боксёры победили в 5 весовых категориях на мемориале Королёва

    Соревнования проходили при поддержке Брянского регионального отделения общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ».

    Ростелеком новости
    Стартовал второй сезон проекта «Ростелекома» и Федерации фигурного катания на коньках России – ТВ-шоу «Дети на льду. Звезды»

    «Ростелеком» и Федерация фигурного катания на коньках России дали старт второму сезону проекта «Дети на льду. Звезды».
    МРСК новости
    Похитители электрооборудования оставили без света деревню в Брянской области

    Карта деревни Литовники в Брянской области

    В минувшее воскресенье в деревне Литовники Жирятинского района Брянской области произошло отключение электроэнергии.
    РЖД новости
    Движение автотранспорта через железнодорожный переезд станции Комаричи в Брянской области будет ограничено 6 и 7 апреля на время ремонта 

    Движение автотранспорта через железнодорожный переезд станции Комаричи в Брянской области будет ограничено 6 и 7 апреля на время ремонта Железнодорожники  Брянского региона Московской железной дороги 6 и 7 апреля проведут ремонтные работы и асфальтировку площадки в зоне железнодорожного переезда 478 км, расположенного рядом со станцией Комаричи в Брянской области. Для работ назначены технологические "окна" с 10:00 до 17:00. 

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.