После проигранного суда власти Брянска занялись кронированием деревьев

В Брянске усилили работы по кронированию деревьев.

Как сообщили в городской администрации, в прошлом году в областном центре кронировали 388 деревьев и вырубили 316 больных деревьев, угрожающих безопасности людей.

С начала 2017 года сотрудники дорожного управления уже кронировали 392 дерева, из них почти 200 – в Володарском и Бежицком районах.

Для сравнения: в 2016-м в Советском районе обрезали 171 дерево, в Фокинском – 106, в Бежицком – 64, в Володарском – 47.

Коммунальщики также обещают облагородить улицы Пересвета, Бежицкую, Калинина и ряд улиц в частном секторе.

Напомним, житель Брянска отсудил у городских властей почти 125 тысяч рублей за разбитую упавшим деревом машину. Чиновники попытались оспорить решение суда, однако на минувшей неделе областной суд оставил его в силе.