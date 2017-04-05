В брянской лаборатории нашли антибиотики в колбасе и пестициды в мандаринах
Специалисты Брянской межобластной ветеринарной лаборатории выявили не заявленные производителями в составе продуктов вещества.
Как сообщили в лаборатории, на прошлой неделе в сектор химических исследований поступило 386 проб продукции растительного и животного происхождения и два образца воды. Из 1548 проведенных исследований семь дали положительные результаты.
Так, в двух пробах сыра обнаружено наличие натамицина, не заявленного производителем на маркировочных этикетках. В мандаринах выявлено превышение пестицида хлорпирифоса, в вареной колбасе – антибиотики тетрациклиновой группы.
В образцах питьевого пастеризованного молока эксперты обнаружили растительные жиры, что свидетельствует о фальсификации. В составе масла находился консервант – сорбиновая кислота и ее соли.
Новости регионов
05 Апреля, 2017
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