Мэр Макаров лично убедился в убитости дороги по улице Молодой Гвардии

Власти Брянска во время комиссионного объезда Бежицкого района оценили состояние дороги по улице Молодой Гвардии.

В объезде приняли участие мэр Александр Макаров, зампредседателя горсовета Владимир Гайдуков, зампрокурора Бежицы Владимир Тепляков и главы районов.

Как сообщили в областной прокуратуре, по результатам инспекции руководителям городского комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и управления жилищно-коммунального хозяйства поручено рассмотреть вопрос о включении дороги по улице Молодой Гвардии в план капитального ремонта.

Напомним, горожане нанесли улицу Молодой Гвардии на карту убитых дорог в начале 2017 года.