В парке Поколений в Брянске пасутся коровы

Жителей Володарского района Брянска удивило присутствие коров в парке Поколений.

Фото пасущихся животных в соцсетях разместила горожанка Ольга. «Парк Поколений. Новостройка. Почему бы и нет?» – считает она.

«Хорошо, что медведи по домам сидят, а не по паркам шастают!» – шутят брянцы.

Напомним, парк Поколений в Есенинском микрорайоне торжественно открыли в сентябре 2015 года по инициативе местных жителей. На площади 8 гектаров высадили декоративный кустарник, посеяли газоны и вымостили пешеходные дорожки.

Сенатор Екатерина Лахова пожелала, чтобы в парке было «уютно и радостно и малышам, и семьям, и пожилым».