Врачи не спасли 21-летнего Дмитрия Конова, больного лейкозом
Дмитрий Конов, на лечение которого жители Брянской области собирали деньги, скончался.
Напомним, врачи поставили Дмитрию Конову, выпускнику Брянского филиала Московского государственного университета путей сообщения, до болезни работавшему проводником на железной дороге, диагноз «острый Т-клеточный лимфобластный лейкоз – рак костного мозга».
Он проходил курс лечения в Гематологическом научном центре в Москве. Осенью прошлого года ему сделали операцию по пересадке костного мозга, после чего началась длительная реабилитация, возникли осложнения.
6 апреля Дмитрий Конов скончался. Его похоронят 8 апреля.
25 февраля Дмитрию Конову исполнился 21 год.
Новости регионов
07 Апреля, 2017
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