Брянский блогер «довозмущался» православием до прокуратуры

Высказываниями брянского блогера Николая Виткевича о нарушении Брянской епархией Конституции России заинтересовалась прокуратура.

Об этом сам Виткевич рассказал в своем блоге. «Бывший чиновник и деятель национально-освободительного движения, а ныне политический деятель, придерживающийся радикально-националистических взглядов, Александр Турыкин написал донос на журналиста Николая Виткевича, придерживающегося атеистических взглядов», – говорится в сообщении.

В частности, Турыкин обвиняет его в «попрании традиционных ценностей, одной из которых для жителей России является православие, а также в оскорблении чувств верующих».

Фокинская прокуратура начала проверку и письменно уведомила блогера о предстоящих лингвистических экспертизах его материалов.

Ранее Виткевич направил городским властям несколько запросов с критикой действий Брянской епархии, по его мнению, нарушающей Конституцию РФ, в которой говорится, что Россия – светское государство. Напомним, блогер требовал привлечь к ответственности чиновников, допустивших перекрытие движения в рабочие дни из-за проведения крестного хода, и расследования обстоятельств замены памятника в честь 1000-летия Брянска на въезде в город православным крестом.

Брянская епархия отказалась «ответить на острые вопросы жителей о проявлениях религиозного экстремизма и попытках затыкать рот журналистам, пишущим с атеистических позиций и критикующим проявления мракобесия», также говорится в сообщении блогера.