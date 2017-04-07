Пьяный зоотехник стародубского «Красного Октября» пытался откупиться от полицейских

Главный зоотехник стародубского ТнВ «Красный октябрь» предстал перед судом по обвинению в даче взятки сотрудникам ГИБДД.

Как сообщили в областной прокуратуре, 25 декабря 2016 года в селе Печеники зоотехник передал трем сотрудникам спецвзвода ДПС ГИБДД оперативного реагирования УМВД по Брянской области 50 тысяч рублей. В такую сумму он оценил возможность избежать административной ответственности за нетрезвое вождение.

На предварительном следствии главной зоотехник полностью признал свою вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке.

Суд оштрафовал его на 250 тысяч рублей. Приговор в силу еще не вступил.