Пьяный зоотехник стародубского «Красного Октября» пытался откупиться от полицейских
Главный зоотехник стародубского ТнВ «Красный октябрь» предстал перед судом по обвинению в даче взятки сотрудникам ГИБДД.
Как сообщили в областной прокуратуре, 25 декабря 2016 года в селе Печеники зоотехник передал трем сотрудникам спецвзвода ДПС ГИБДД оперативного реагирования УМВД по Брянской области 50 тысяч рублей. В такую сумму он оценил возможность избежать административной ответственности за нетрезвое вождение.
На предварительном следствии главной зоотехник полностью признал свою вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке.
Суд оштрафовал его на 250 тысяч рублей. Приговор в силу еще не вступил.
Новости регионов
07 Апреля, 2017
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