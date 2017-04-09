Жители Сельцо выйдут на митинг в защиту экс-участкового Хуцишвили
Жители Сельцо намерены выйти на митинг в защиту осужденного бывшего участкового Левана Хуцишвили, сбежавшего из зала суда.
Об этом в соцсетях сообщила одна из участниц акции Марина Кузнецова. По ее словам, уведомление в администрацию Сельцо уже подано. Митинг организаторы планируют провести 23 апреля в 14.00 на площади у Дома культуры.
«Население возмущено приговором. Почему Левана Хуцишвили приговором суда изолировали от общества? Тем самым суд лишил детей тренера, и нам небезразлична судьба наших детей. На каком основании, если его считали особо опасным преступником, разрешили во время следствия и судебного разбирательства заниматься общественной работой, тренировать детей? Наш гуманный суд своими действиями просто наплевал на права человека. Мы уверены, что преступление, по которому его обвинили, полный бред», – пишет Кузнецова.
Она также сообщила, что защитники Хуцишвили планируют написать письма Президенту РФ Владимиру Путину в и комитет по правам человека.
Напомним, 31 марта Левана Хуцишвили признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. После оглашения приговора он исчез из зала суда и сейчас объявлен в розыск. По факту побега экс-полицейского возбуждено уголовное дело.
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