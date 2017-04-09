В Брянске медики пожаловались на принудительные сборы на нужды травмпункта

Сотрудница Брянской городской поликлиники № 1 пожаловалась на поборы со стороны администрации.

Жалоба опубликована на сайте областного департамента здравоохранения. По словам ее автора, представившейся Светланой, «в горполиклинике № 1 Брянска администрация в принудительном порядке заставляет сотрудников сдать по 100 рублей на нужды травмпункта».

«Просим объяснить правомерность действий администрации», – говорится в сообщении.

Заместитель главного врача по медицинской части поликлиники Лариса Косьянова, отвечая на вопрос, заявила: «Случаев сбора денег с сотрудников лечебного учреждения в ГАУЗ «БГП № 1» не было».