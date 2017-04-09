Брянцы разбивают машины в оставленных дорожниками ямах

Жители Брянска жалуются на большие перерывы при ремонте дорог, сказывающиеся на состоянии машин.

Как рассказал в соцсетях один из водителей, под путепроводом «Брянск II» в Фокинском районе дорожники сняли асфальт с поврежденных участков и оставили ямы на выходные. Субботний дождь заставил автомобилистов на ходу угадывать, где именно скрыты «препятствия». Ситуация усугубилась с наступлением темноты.

Аналогичная ситуация этой весной сложилась и на других участках городских дорог. Так, в марте оставленные дорожниками ямы стали сопутствующей причиной тройного ДТП у гипермаркета «Линия-2».

В соцсетях водители называют дорожников «уродами» и желают им «гореть в аду».