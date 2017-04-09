В Брянске 209 человек написали «Тотальный диктант»

8 апреля жители Брянска проверили свою грамотность в ходе проекта «Тотальный диктант – 2017».

По данным областного правительства, в Брянске в акции приняли участие 209 человек из 260 зарегистрировавшихся. В областном центре работали пять площадок разной вместимости. Многие писали диктант онлайн.

Самому младшему участнику 11 лет. Он пришел проверить вместе с мамой.

В настоящее время филологи проверяют работы, организаторы подсчитывают точное количество участников, штаб тотального диктанта подводит итоги акции.