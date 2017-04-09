В Брянске высадили более 10 тысяч саженцев сосны и дуба

В Крыловском отделе Учебно-опытного лесхоза Брянского государственного инженерно-технологического университета прошла экологическая и образовательная акция «Посадим лес вместе!».

В мероприятии в рамках Года экологии участвовали свыше 100 человек: сотрудники и студенты БГИТУ, представители волонтерского проекта «Дарим лес», Фонда сохранения культурного наследия России «Достояние поколений» и Брянского землячества в Москве.

В общей сложности, сообщили в БГИТУ, на площади порядка 3 гектаров высадили более 10 тысяч саженцев сосны обыкновенной и дуба черешчатого.







