Властям Брянска посоветовали «ночевать» возле провала у «Линии»

Председатель Брянской облдумы Владимир Попков призвал городских властей взять под личный контроль восстановительные работы на месте провала грунта у гипермаркета «Линия».

Ситуацию обсудили на еженедельном совещании в областном правительстве.

«Необходимо начинать и завершать свой рабочий день именно там, на месте проведения работ, держать всю ситуацию под личным контролем! Заместитель главы администрации по ЖКХ должен взять вопрос проведения работ на особый контроль и лично присутствовать ежедневно в месте проведения восстановительных работ!» – заявил Попков.

Напомним, большой провал у «Линии», по данным мэрии, образовался из-за укладки силового кабеля. Представители компании-подрядчика пообещали устранить его последствия уже сегодня, 10 апреля.