В Брянске родителей оштрафовали за разгуливающих ночью подростков
Чиновники и полицейские провели профилактический рейд в Бежицком районе Брянска.
Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних Брянской городской администрации, Бежицкой районной администрации и полиции выявляли подростков, нарушающих комендантский час.
Участники рейда объехали парки Майский и Пушкина, площади у ТРЦ «БУМ-сити», ДК БМЗ, ГДК имени Медведева и кинотеатра «Металлург» и задержали семерых подростков, в том числе из лицея № 2 и школы № 11.
В отношении родителей нескольких подростков составили административные протоколы по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Еще с четырьмя несовершеннолетними была проведена профилактическая беседа, после чего родители забрали их домой.
Новости регионов
11 Апреля, 2017
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