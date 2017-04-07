В Брянске родителей оштрафовали за разгуливающих ночью подростков

Чиновники и полицейские провели профилактический рейд в Бежицком районе Брянска.

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних Брянской городской администрации, Бежицкой районной администрации и полиции выявляли подростков, нарушающих комендантский час.

Участники рейда объехали парки Майский и Пушкина, площади у ТРЦ «БУМ-сити», ДК БМЗ, ГДК имени Медведева и кинотеатра «Металлург» и задержали семерых подростков, в том числе из лицея № 2 и школы № 11.

В отношении родителей нескольких подростков составили административные протоколы по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Еще с четырьмя несовершеннолетними была проведена профилактическая беседа, после чего родители забрали их домой.