В брянских лесах расплодились волки

В Брянской области выросло число основных видов охотничьих ресурсов.

Итоги государственного мониторинга охотничьих ресурсов подвели в региональном департаменте природных ресурсов и экологии. В целом рост составил около 14% по отношению к 2016 году.

Среди диких копытных животных в брянских лесах насчитали 3761 лося (3083 – в 2016 году), 8366 европейских косуль (6605 – в 2016 году) и 1437 благородных оленей (944 – в 2016 году).

Возросла численность пушных животных: зайца, лисицы, хоря, волка, а также наземногнездящихся птиц.

При этом снизилось поголовье кабана – до 399 особей, что почти вдвое меньше, чем в прошлом году, а также белки, горностая, куницы и рябчика.

Для численности зверей и птиц характерны колебания, то есть высокая численность всегда чередуется спадами. И этот год не стал исключением, отметили в департаменте природных ресурсов.