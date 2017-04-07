В Брянске 13-е автобусы по выходным будут заезжать на кладбище
С начала апреля городской автобусный маршрут № 13 «Ковшовка – Мамоново поле» продлен до кладбища по выходным дням.
Такая информация появилась в группе «Брянский автобус» в соцсети.
Расписание движения автобуса по выходным дням:
–Ковшовка: 8.18, 10.15, 12.02, 13.52 – до «Брянск II», 15.05, 16.55, 18.45 – до «Брянск II»;
– кладбище: 9.17, 11.05, 12.58, 15.57;
– Мамоново поле: 7.27, 9.19, 11.07, 13.00, 15.59, 17.53.
Новости регионов
11 Апреля, 2017
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