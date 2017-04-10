Брянский блогер рассказал о «лебезящих» участниках «Бессмертного полка»

Брянский блогер Николай Виткевич призвал «унижаемых, оскорбляемых и доведенных до рабского существования» участников «Бессмертного полка» «сделать что-то достойное».

В своем блоге Виткевич детально рассказал о причинах своей «нелюбви» к Всероссийской акции.

«Мой дед погиб, защищая Ростов-на-Дону, а отец прошел от Москвы до Берлина, освобождая в том числе и Брянскую область», – написал он, отметив, что «память о подвиге отцов и дедов – дело святое», но «чтить ее нужно делами, а не показными шествиями с портретами».

«Эта акция под руководством властей превратилась в последнюю возможность для ежедневно унижаемых, оскорбляемых и доведенных до рабского существования людей, лебезящих перед любым чинушей, почувствовать себя причастными к великим героям», – заявил Николай Виткевич.

По его словам, «сейчас мы не делаем ничего, чем можно было бы оправдаться перед ними»: «Пенсионеры, всю жизнь проработавшие на благо того государства, живут в нищете и умирают без лекарств, ракеты и самолеты падают, бюджетные средства разворовываются в катастрофических масштабах, наука почти уничтожена, в замену ей предлагают молитвы со свечами. Коррупция достигла невиданных ни в одной стране размеров, а по убитым дорогам нельзя проехать, не платя мзду иностранным компаниям».

«Ради этого воевали и отдавали свои жизни те люди, портреты которых вы собираетесь гордо нести, примазавшись к их подвигу? – заключает Виткевич. – Не позорьте их память, сначала сделайте что-то достойное, что позволит вам пройти по улицам с гордо поднятой головой, а сейчас вы не имеете на это морального права. Стыдно праздновать и шествовать, а потом от безысходности, заливая водкой тоску и сознание собственного ничтожества, напившись, бросать портреты где попало».

Напомним, с 12 апреля в Брянске откроется координационный штаб Всероссийской акции «Бессмертный полк».