Брянский блогер рассказал о «лебезящих» участниках «Бессмертного полка»
Брянский блогер Николай Виткевич призвал «унижаемых, оскорбляемых и доведенных до рабского существования» участников «Бессмертного полка» «сделать что-то достойное».
В своем блоге Виткевич детально рассказал о причинах своей «нелюбви» к Всероссийской акции.
«Мой дед погиб, защищая Ростов-на-Дону, а отец прошел от Москвы до Берлина, освобождая в том числе и Брянскую область», – написал он, отметив, что «память о подвиге отцов и дедов – дело святое», но «чтить ее нужно делами, а не показными шествиями с портретами».
«Эта акция под руководством властей превратилась в последнюю возможность для ежедневно унижаемых, оскорбляемых и доведенных до рабского существования людей, лебезящих перед любым чинушей, почувствовать себя причастными к великим героям», – заявил Николай Виткевич.
По его словам, «сейчас мы не делаем ничего, чем можно было бы оправдаться перед ними»: «Пенсионеры, всю жизнь проработавшие на благо того государства, живут в нищете и умирают без лекарств, ракеты и самолеты падают, бюджетные средства разворовываются в катастрофических масштабах, наука почти уничтожена, в замену ей предлагают молитвы со свечами. Коррупция достигла невиданных ни в одной стране размеров, а по убитым дорогам нельзя проехать, не платя мзду иностранным компаниям».
«Ради этого воевали и отдавали свои жизни те люди, портреты которых вы собираетесь гордо нести, примазавшись к их подвигу? – заключает Виткевич. – Не позорьте их память, сначала сделайте что-то достойное, что позволит вам пройти по улицам с гордо поднятой головой, а сейчас вы не имеете на это морального права. Стыдно праздновать и шествовать, а потом от безысходности, заливая водкой тоску и сознание собственного ничтожества, напившись, бросать портреты где попало».
Напомним, с 12 апреля в Брянске откроется координационный штаб Всероссийской акции «Бессмертный полк».
Новости регионов
12 Апреля, 2017
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