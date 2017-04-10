Вскрылась очередная афера при ремонте школы в Выгоничах

Из-за капитального ремонта фасада Выгоничской средней школы имени Павла Зайцева возбудили очередное уголовное дело.

Ремонтные работы финансировались из бюджета Выгоничского района. Как сообщили в областной прокуратуре, подрядчики: ООО «Стройград» и ООО «Рубин» – вносили в акты о приемке выполненных работ заведомо ложные сведения о завершенном ремонте и поставленных товарах на 128 тысяч рублей.

Фактически работы выполнены не были. При этом заказчик полностью их оплатил, перечислив бюджетные средства на расчетные счета подрядчиков.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину», отметили в прокуратуре.

Напомним, в январе в прокуратуре сообщали о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» – тогда речь шла о 222 тысячах рублей, выделенных «Рубину» на установку и разборку наружных лесов.