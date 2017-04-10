В Брянске три маршрутки выходили в рейсы без информации об ОСАГО

В Брянске трех перевозчиков привлекли к административной ответственности.

Очередные проверки провели сотрудники отдела по транспорту городской администрации и УГАДН по Брянской области. Во время рейда чиновники проверили 13 муниципальных маршрутов.

Нарушения выявлена на трех из них: № 32 (ИП Филатов), № 38 (ИП Мазнев) и № 99 (ООО «Бежицкие маршрутные такси». Как сообщили в мэрии, у нарушителей отсутствовала информация о страховщике и договоре ОСАГО.