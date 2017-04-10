В Брянске три маршрутки выходили в рейсы без информации об ОСАГО
В Брянске трех перевозчиков привлекли к административной ответственности.
Очередные проверки провели сотрудники отдела по транспорту городской администрации и УГАДН по Брянской области. Во время рейда чиновники проверили 13 муниципальных маршрутов.
Нарушения выявлена на трех из них: № 32 (ИП Филатов), № 38 (ИП Мазнев) и № 99 (ООО «Бежицкие маршрутные такси». Как сообщили в мэрии, у нарушителей отсутствовала информация о страховщике и договоре ОСАГО.
Новости регионов
12 Апреля, 2017
|+2
|$57
|€61
Новый производственный корпус Дятьковского хрустального завода посетила в рамках подготовки к семинару по бизнес-кооперации делегация брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ». С экспозицией новых изделий в шоу-руме делегация знакомилась вместе с Почётным жителем Дятьково Алексеем Белым, более полувека отработавший на Дятьковском хрустальном заводе главным инженером и техническим директором.
Совокупная выручка шести портфельных компаний корпоративного венчурного фонда «Ростелекома» – «КоммИТ Кэпитал» – выросла за 2016 год более чем в 8 раз и превысила 1 млрд руб.
Директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» Александр Косарим, представители Совета молодежи, члены ветеранской организации предприятия побывали в гостях у труженицы тыла Великой Отечественной войны, ветерана Брянскэнерго Анны Семеновны Борисовой и поздравили ее с 95-летием.
Железнодорожники Брянского региона Московской железной дороги 6 и 7 апреля проведут ремонтные работы и асфальтировку площадки в зоне железнодорожного переезда 478 км, расположенного рядом со станцией Комаричи в Брянской области. Для работ назначены технологические "окна" с 10:00 до 17:00.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.