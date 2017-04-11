«Жирные клоуны»: брянцы ответили депутатам, не видящим «рецептурных» очередей

Жители Брянска негативно восприняли заявление депутата облдумы Валентина Пенюкова об отсутствии очередей в поликлиниках.

Новости с цитатой заслуженного врача РФ разлетелись по соцсетям. «Лечиться нужно по назначению и под контролем доктора. В целом же сегодня в коридорах поликлиник практически нет очередей за рецептами», – в частности сказал Пенюков.

Ранее к таким же выводам пришел замгубернатора Николай Щеглов.

Реакция горожан на официальную позицию областных властей не заставила себя долго ждать. Процитируем ряд сообщений интернет-пользователей:

– «Ага, и дураков нет, и дороги отличные!»;

– «Если еще и до 1 марта были большие очереди, а теперь их типа нет... то о чем, собственно, говорить. Взять, например, детскую поликлинику № 2 в Советском районе. В очереди к участковому и узким специалистам всегда приходится сидеть часами! А теперь, оказывается, «очередей нет». Чиновники, вы совсем ослепли что ли?»;

«Вчера к кардиологу в кардиодиспансере просидела 5,5 часа. По записи, да еще и платно. Ужас. И вместе со мной сидели в очереди двое мужчин, у которых выявили инфаркт»;

«Жирные клоуны...».

Впрочем, нашлись и сторонники рецептурного отпуска лекарств. «И молодцы, что ввели отпуск по рецептам! Половина населения перестанет заниматься самолечением, наконец до врачей дойдет и детей перестанет пичкать антибиотиками. Дети здоровее будут», – написала одна из них.