«Жирные клоуны»: брянцы ответили депутатам, не видящим «рецептурных» очередей
Жители Брянска негативно восприняли заявление депутата облдумы Валентина Пенюкова об отсутствии очередей в поликлиниках.
Новости с цитатой заслуженного врача РФ разлетелись по соцсетям. «Лечиться нужно по назначению и под контролем доктора. В целом же сегодня в коридорах поликлиник практически нет очередей за рецептами», – в частности сказал Пенюков.
Ранее к таким же выводам пришел замгубернатора Николай Щеглов.
Реакция горожан на официальную позицию областных властей не заставила себя долго ждать. Процитируем ряд сообщений интернет-пользователей:
– «Ага, и дураков нет, и дороги отличные!»;
– «Если еще и до 1 марта были большие очереди, а теперь их типа нет... то о чем, собственно, говорить. Взять, например, детскую поликлинику № 2 в Советском районе. В очереди к участковому и узким специалистам всегда приходится сидеть часами! А теперь, оказывается, «очередей нет». Чиновники, вы совсем ослепли что ли?»;
«Вчера к кардиологу в кардиодиспансере просидела 5,5 часа. По записи, да еще и платно. Ужас. И вместе со мной сидели в очереди двое мужчин, у которых выявили инфаркт»;
«Жирные клоуны...».
Впрочем, нашлись и сторонники рецептурного отпуска лекарств. «И молодцы, что ввели отпуск по рецептам! Половина населения перестанет заниматься самолечением, наконец до врачей дойдет и детей перестанет пичкать антибиотиками. Дети здоровее будут», – написала одна из них.
Новости регионов
13 Апреля, 2017
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