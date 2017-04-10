«Умный» сайт по отслеживанию движения автобусов в Брянске отключился

В Брянске «умер» сайт, позволяющий в онлайн-режиме отслеживать движение городских автобусов.

Напомним, Брянское городское пассажирское автотранспортное предприятие анонсировало новый сервис, позволяющий отслеживать движение общественного транспорта. В частности, 12 апреля горожане могли в онлайн-режиме наблюдать за движением автобусов № 27.

Однако уже днем сервис стал недоступным – вероятно, из-за технических работ.

В январе в мэрии обещали следить через систему ГЛОНАСС даже за маршрутными такси.