В Брянске директор «БКС» за 155 тысяч «выкупил» жильцов дома

Генеральный директор ООО «Брянская коммунальная служба» предстанет перед судом за «выкуп» жильцов многоквартирного дома.

Как сообщили в областной прокуратуре, 28 сентября прошлого года гендиректор «Брянской коммунальной службы» в ресторане передал заместителю директора другой управляющей компании 155 тысяч рублей. В эту сумму он оценил невмешательство в переход многоквартирного дома в Бежицком районе под управление возглавляемой им компании.

Уголовное дело возбуждено по статье «Коммерческий подкуп в крупном размере». Обвинительное заключение утвердил первый заместитель прокурора области. В ближайшее время материалы направят в Бежицкий районный суд.