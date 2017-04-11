Уборщица ТД «Весна» прокляла брянского блогера Виткевича

У Николая Виткевича произошел крупный конфликт с уборщицей ТД «Весна», закончившийся проклятиями в адрес брянского блогера.

Как рассказал Виткевич в своем блоге, ему «понадобилась пара бытовых цифровых мелочей» и он отправился за покупками.

Найдя необходимое в отделе DNS в торговом доме «Весна», он пошел оплачивать чек почти на 4 тысячи рублей на другой этаж. Однако оказалось, что за 15 минут до конца рабочего дня уборщица заперла ведущие на лестницу двери.

«Когда я задал вопрос уборщице, как понимать происходящее, она ответила мне в хамской форме, чтобы не строил из себя «крутого»», – пишет Виткевич.

По его словам, «выбраться из запертого магазина можно было только двумя путями: высадив дверь вместе с жалюзи… или использовав лифт, который в это время ждать очень долго».

Отметив, что высадить дверь «не составило бы труда», Виткевич все же решил воспользоваться лифтом. Наконец расплатившись и покинув магазин, он обнаружил на улице уборщицу и охранника.

«Которые, увидев, что я начал фотографировать режим работы и их самих, стали отворачиваться и убегать от камеры, осыпая меня проклятиями и угрозами», – рассказал блогер.

«При любой нештатной ситуацию (отключение света, пожар, задымление) множество людей окажется наглухо запертыми в многоэтажном здании, понимают ли они возможные последствия этого? Не лучше ли поискать более подходящие площади для магазина, чтобы из него раньше времени никого не выгоняли? Или, может быть, лучше просто все закрыть и разойтись? – задается вопросами брянский блогер. – Сначала разбегутся покупатели, потом арендаторы. Ну его, такой бизнес. Ни покупателям – сервиса, ни хозяевам – прибыли».