Медклиника допекла брянца навязчивыми звонками
Житель Брянска пожаловался на навязчивые звонки из медицинской клиники.
Представители клиники регулярно звонили брянцу и навязывали свои услуги, несмотря на то что тот не давал согласия на подобное «общение». «Недолго думая, он пожаловался в антимонопольную службу», – сообщили в Брянском УФАС.
Распространение рекламы посредством телефонной связи без согласия абонента запрещено законом. Представители клиники подтвердить согласие потенциального клиента не смогли.
Антимонопольная служба признала факт нарушения медицинской клиникой закона «О рекламе».
Новости регионов
13 Апреля, 2017
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