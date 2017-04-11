Медклиника допекла брянца навязчивыми звонками

Дополнительные автобусы будут курсировать в Смоленске на Пасху - 16 апреля и Радоницу – 25 апреля, об этом сообщила «Автоколонна-1308».

Машина Mazda врезалась в «Ладу» на улице Маршала Еременко в областном центре 13 апреля, об этом сообщила группа «Drive 2 Смоленск» в соцсети.

Следователи Смоленской области возбудили в отношении генерального директора акционерного общества уголовное дело по ч. 2 ст.145.1 УК РФ – полная невыплата зарплаты более двух месяцев, об этом сообщила пресс-служба СУ СК региона.

Водитель предъявил сотрудникам ГИБДД, дежурившим на 318-м километре дороги «Орел-Брянск-Смоленск», для проверки водительские права с недостоверными сведениями, мужчина задержан ему грозит арест, об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по Смоленской области.

Проезд по улице Глинки в Смоленске собираются ограничить 18 апреля, об этом сообщила пресс-служба Смоленской городской администрации.

Автоледи, прибывшая в детскую поликлинику №4, расположенную на бульваре Гагарина в областном центре, припарковала свою машину прямо под козырьком для детских колясок, об этом сообщил Смоленский автопортал.

Представители клиники регулярно звонили брянцу и навязывали свои услуги, несмотря на то что тот не давал согласия на подобное «общение». «Недолго думая, он пожаловался в антимонопольную службу», – сообщили в Брянском УФАС.

Актуальные темы

Новости партнёров

Делегация Брянской «ОПОРЫ РОССИИ» посетила Дятьковский Хрустальный завод Новый производственный корпус Дятьковского хрустального завода посетила в рамках подготовки к семинару по бизнес-кооперации делегация брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ». С экспозицией новых изделий в шоу-руме делегация знакомилась вместе с Почётным жителем Дятьково Алексеем Белым, более полувека отработавший на Дятьковском хрустальном заводе главным инженером и техническим директором.

По итогам 2016 года совокупная выручка портфельных компаний венчурного фонда «Ростелекома» «КоммИТ Кэпитал» выросла более чем в 8 раз Совокупная выручка шести портфельных компаний корпоративного венчурного фонда «Ростелекома» – «КоммИТ Кэпитал» – выросла за 2016 год более чем в 8 раз и превысила 1 млрд руб.