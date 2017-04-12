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За убийство прохожего брянца приговорили к девяти годам

Опубликовано Вчера, 19:00

Советский районный суд вынес приговор по уголовному делу жителя Брянска, обвиняемого в убийстве.

Как сообщили в областной прокуратуре, 25 сентября 2016 года около 4.00 на пешеходной дорожке у дома по улице Брянского Фронта мужчина один раз ударил ножом ранее незнакомого 22-летнего прохожего. Вскоре тот умер у себя дома.

Суд приговорил брянца к девяти годам колонии строгого режима. Приговор в силу еще не вступил.

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