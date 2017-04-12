Брянец получил условный срок за ненависть к кавказцам и цыганам

Житель Володарского района Брянска предстал перед судом по обвинению в возбуждении ненависти и вражды по признакам национальности.

Как сообщили в районном суде, с 1 февраля до 14 июня 2016 года брянец, «испытывая неприязненное отношение к лицам с не белым, темным цветом кожи, представителям народов Кавказа и Средней Азии, а также цыганам», из неустановленного источника в Интернете получил графические файлы, в которых было выражено негативное отношение к представителям иных национальностей.

Затем он разметил полученную информацию на своей странице, открытой для публичного просмотра, чем совершил «публичные действия, направленные на возбуждение расовой и национальной ненависти, вражды».

Суд приговорил жителя Брянска к двум годам условно с годовым испытательным сроком. Приговор в силу еще не вступил.