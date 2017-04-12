Поиск по сайту

Брянец получил условный срок за ненависть к кавказцам и цыганам

Опубликовано Сегодня, 09:30

Житель Володарского района Брянска предстал перед судом по обвинению в возбуждении ненависти и вражды по признакам национальности.

Как сообщили в районном суде, с 1 февраля до 14 июня 2016 года брянец, «испытывая неприязненное отношение к лицам с не белым, темным цветом кожи, представителям народов Кавказа и Средней Азии, а также цыганам», из неустановленного источника в Интернете получил графические файлы, в которых было выражено негативное отношение к представителям иных национальностей.

Затем он разметил полученную информацию на своей странице, открытой для публичного просмотра, чем совершил «публичные действия, направленные на возбуждение расовой и национальной ненависти, вражды».

Суд приговорил жителя Брянска к двум годам условно с годовым испытательным сроком. Приговор в силу еще не вступил.

 530
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Брянский интернет-экстремист получил условный срок
  • В Брянске интернет-экстремистку признали душевнобольной
  • За ненависть к немусульманам брянец будет платить 5% от зарплаты в доход государства
  • В Брянске мусульманин объявил интернет-войну неверным
  • Брянского экстремиста осудят за неприязнь к лицам неславянских национальностей
    •
    Новости регионов
    На Пасху в Сафонове автобусы изменят маршрут
    10:20:36 14-04-2017
    Маршрутки Сафонова пустят до городских кладбищ 16 и 25 апреля, об этом сообщил Смоленский автопортал со ссылкой на администрацию районного города.
    На трассе «Р-120 Орел-Брянск-Смоленск» автоледи не справилась с управлением
    09:56:45 14-04-2017
    Женщина за рулем машины «Лада» врезалась в препятствие на дороге «Р-120 Орел-Брянск-Смоленск» в Рославльском районе 13 апреля, об этом сообщила пресс-служба ГИБДД региона.
    Серьезное ДТП с участием Renaut в Смоленске. Пострадал водитель и семилетний ребенок
    09:05:24 14-04-2017
    Пассажир 7 лет и водитель Renaut Logan получили телесные повреждения в результате столкновения с машиной Audi Q3 на улице Маршала Еременко в Смоленске 13 апреля около девяти часов вечера, об этом сообщила пресс-служба УГИБДД региона.
    В Смоленске родителям возместят часть затрат за путевки в детские лагеря
    08:15:00 14-04-2017
    Заседание комиссии по обеспечению отдыха и занятости детей Смоленска, на котором обсудили вопросы подготовки и проведения оздоровительной кампании 2017 года, состоялось 11 апреля в администрации Смоленска под руководством заместителя главы города Смоленска по социальной сфере Ольги Гильденковой.
    Жителя Смоленского района обвиняют в угоне автомобиля
    08:00:00 14-04-2017
    Правоохранители Руднянского района направили в суд уголовное дело 20-летнего жителя Смоленского района, обвиняемого в краже автомашины у мужчины из поселка Голынки, об этом сообщила пресс-служба УМВД региона.
    У детской поликлиники №4 в Смоленске был замечен «автохам»
    17:30:57 13-04-2017
    Автоледи, прибывшая в детскую поликлинику №4, расположенную на бульваре Гагарина в областном центре, припарковала свою машину прямо под козырьком для детских колясок, об этом сообщил Смоленский автопортал.
    14 Апреля, 2017
    		 +5 $57€61
    Лента новостей
    Сегодня, 10:00
    Массовую аварию под Брянском спровоцировал водитель Volkswagen Transporter
    Сегодня, 09:30
    Брянец получил условный срок за ненависть к кавказцам и цыганам
    Сегодня, 09:00
    Въезд на Центральное кладбище Брянска превратят в пешеходную зону
    Сегодня, 08:30
    Администрация Сельцо разрешила митинг в защиту беглого экс-полицейского
    Сегодня, 08:00
    Главу Володарского района Брянска выпустили под полумиллионный залог – СМИ
    Вчера, 19:00
    За убийство прохожего брянца приговорили к девяти годам
    Вчера, 18:20
    На Пасху, Радоницу и в День Победы в Брянске запретят въезд на кладбища
    Вчера, 17:40
    Медклиника допекла брянца навязчивыми звонками
    Вчера, 17:00
    Брянец лишился оставленного у магазина велосипеда
    Вчера, 16:20
    В Брянске ищут очевидцев ДТП на улице Богдана Хмельницкого
    Вчера, 16:06
    Брянская школа проиграла в суде миллион оборонному заводу
    Вчера, 15:40
    В парке Стародуба хулиганы разгромили беличий домик
    Вчера, 15:00
    На трассе «Украина» в Брянской области нашли артиллерийский снаряд
    Вчера, 14:20
    В Брянске директор «БКС» за 155 тысяч «выкупил» жильцов дома
    Вчера, 14:12
    Работники обанкротили производителя горючего сыра (ВИДЕО)
    Вчера, 13:40
    Уборщица ТД «Весна» прокляла брянского блогера Виткевича (ВИДЕО)
    Вчера, 13:15
    В гостинице «Центральной» продается шесть номеров
    Вчера, 13:00
    Пять человек ранены при столкновении четырех машин у Добруни
    Вчера, 12:30
    Серийный угонщик из Улан-Удэ требовал от брянца выкуп за «ВАЗ»
    Вчера, 12:00
    Пассажирка маршрутки пострадала в ДТП с «ВАЗом» в Бежице
    Вчера, 11:30
    В автобусах и троллейбусах Брянска введут электронный расчет
    Вчера, 11:19
    Очевидец снял на видео насмерть сбитого у проходных БМЗ пешехода (ВИДЕО)
    Вчера, 11:00
    Трех брянских водителей осудят за взятки сотрудникам ДПС
    Вчера, 10:30
    Под Брянском столкнулись четыре машины: есть пострадавшие (ВИДЕО)
    Вчера, 10:00
    На Ульянова в Брянске водитель Toyota насмерть сбил мужчину
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 12:44
    АПХ «Мираторг» вернёт в сельхозоборот более 108 тысяч га заброшенных земель в рамках межрегионального проекта КРС в 2017 году
    12-04-2017, 11:55
    «Мираторг» для молодежи - это уникальная возможность развития
    12-04-2017, 11:41
    Гармония для предпринимателей. Как заставить бизнес работать на бюджет.
    11-04-2017, 17:00
    МегаФон улучшает качество связи для своих абонентов
    11-04-2017, 16:32
    Трубчевский житель осуждён за кражу мираторговской покрышки
    Актуальные темы
    Экономика О главном
    В Белой Березке вскрылись аферы на сотни миллионов
    Новости Происшествия
    Под Брянском столкнулись четыре машины: есть пострадавшие
    Общество О главном
    В Брянске директор «БКС» за 155 тысяч «выкупил» жильцов дома
    Новости Общество
    В Брянске родителей оштрафовали за разгуливающих ночью подростков
    Новости Происшествия
    Водитель Mazda, протаранивший остановку в Брянске, был пьян
    Новости партнёров
    Опора России
    Делегация Брянской «ОПОРЫ РОССИИ» посетила Дятьковский Хрустальный завод

    Делегация Брянской «ОПОРЫ РОССИИ» посетила Дятьковский Хрустальный заводНовый производственный корпус Дятьковского хрустального завода посетила в рамках подготовки к семинару по бизнес-кооперации делегация брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ». С экспозицией новых изделий в шоу-руме делегация знакомилась вместе с Почётным жителем Дятьково Алексеем Белым, более полувека отработавший на Дятьковском хрустальном заводе главным инженером и техническим директором.

    Ростелеком новости
    По итогам 2016 года совокупная выручка портфельных компаний венчурного фонда «Ростелекома» «КоммИТ Кэпитал» выросла более чем в 8 раз

    Совокупная выручка шести портфельных компаний корпоративного венчурного фонда «Ростелекома» – «КоммИТ Кэпитал» – выросла за 2016 год более чем в 8 раз и превысила 1 млрд руб.

    МРСК новости
    Представители Брянскэнерго обсудили с предпринимателями региона актуальные вопросы технологического присоединения к электрическим сетям

    В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошел первый в этом году «День предпринимателя», в котором приняли участие руководители предприятий малого и среднего бизнеса региона.
    РЖД новости
    Движение автотранспорта через железнодорожный переезд станции Комаричи в Брянской области будет ограничено 6 и 7 апреля на время ремонта 

    Движение автотранспорта через железнодорожный переезд станции Комаричи в Брянской области будет ограничено 6 и 7 апреля на время ремонта Железнодорожники  Брянского региона Московской железной дороги 6 и 7 апреля проведут ремонтные работы и асфальтировку площадки в зоне железнодорожного переезда 478 км, расположенного рядом со станцией Комаричи в Брянской области. Для работ назначены технологические "окна" с 10:00 до 17:00. 

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.