Студента, ограбившего 4 офиса микрозаймов в Брянске, приговорили к 6 годам
В Брянске студент предстал перед Советским районным судом по обвинению в серии разбойных нападений на офисы микрозаймов и насилии по отношению к полицейского.
Напомним, с 15 ноября по 8 декабря 2016 года брянец совершил четыре разбойных нападения на офисы микрофинансовых организаций в Советском районе, недалеко от его дома.
Для конспирации он натягивал на лицо темный шарф и использовал матерчатые перчатки. Менеджерам он угрожал ножом. По данным областной прокуратуры, в общей сложности он украл более 83 тысяч рублей.
Студента задержали 8 декабря, после очередного нападения. При задержании он оказал сопротивление, ударив полицейского ножом в бедро. По словам грабителя, деньги он тратил на еду и интернет-казино.
Суд приговорил брянца к шести годам исправительной колонии общего режима. Приговор в силу еще не вступил.
Новости регионов
14 Апреля, 2017
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