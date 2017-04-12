Студента, ограбившего 4 офиса микрозаймов в Брянске, приговорили к 6 годам

В Брянске студент предстал перед Советским районным судом по обвинению в серии разбойных нападений на офисы микрозаймов и насилии по отношению к полицейского.

Напомним, с 15 ноября по 8 декабря 2016 года брянец совершил четыре разбойных нападения на офисы микрофинансовых организаций в Советском районе, недалеко от его дома.

Для конспирации он натягивал на лицо темный шарф и использовал матерчатые перчатки. Менеджерам он угрожал ножом. По данным областной прокуратуры, в общей сложности он украл более 83 тысяч рублей.

Студента задержали 8 декабря, после очередного нападения. При задержании он оказал сопротивление, ударив полицейского ножом в бедро. По словам грабителя, деньги он тратил на еду и интернет-казино.

Суд приговорил брянца к шести годам исправительной колонии общего режима. Приговор в силу еще не вступил.