Виткевич и Коломейцев: в Брянске дорог нет, а в Меленске – отличные
Депутат Брянского райсовета Александр Коломейцев и блогер Николай Виткевич сравнили состояние дорог в Брянске и Меленске Стародубского района, где живет семья губернатора Александра Богомаза.
«В Брянске дорог просто нет, а на родине губернатора, в селе Меленск, поверх хорошей дороги кладут новый асфальт. Автомобили сыновей губернатора с красивыми номерами 032. Привилегии или коррупция?» – написал в своем блоге Николай Виткевич.
Посредством ролика проекта «Вдребезги» Коломейцев обратился к Богомазу с предложением «столицу области из Брянска перенести в Меленск, ведь уже говорили о том, что Стародуб является столицей России».
Новости регионов
14 Апреля, 2017
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