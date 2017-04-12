Виткевич и Коломейцев: в Брянске дорог нет, а в Меленске – отличные

Депутат Брянского райсовета Александр Коломейцев и блогер Николай Виткевич сравнили состояние дорог в Брянске и Меленске Стародубского района, где живет семья губернатора Александра Богомаза.

«В Брянске дорог просто нет, а на родине губернатора, в селе Меленск, поверх хорошей дороги кладут новый асфальт. Автомобили сыновей губернатора с красивыми номерами 032. Привилегии или коррупция?» – написал в своем блоге Николай Виткевич.

Посредством ролика проекта «Вдребезги» Коломейцев обратился к Богомазу с предложением «столицу области из Брянска перенести в Меленск, ведь уже говорили о том, что Стародуб является столицей России».