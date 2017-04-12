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Брянские экологи выступили против забоя свиней

Опубликовано Сегодня, 19:35

Брянские экологи требуют запретить бесконтрольный забой сельскохозяйственных животных в домашних хозяйствах.

«С весны 2016 года наша общественная организация провела не один десяток выездных мероприятий. В результате было выявлено значительное количество недочетов. Что в любой момент может привести к повторному заносу на территорию Брянской области высококонтагиозного вирусного заболевания домашних свиней – африканской чумы свиней. Два случая этого заболевания уже были подтверждены на частных подворьях в 2016 году: в селе Семцы Почепского района и в навлинской деревне Голобово», – сообщил руководитель природоохранных проектов МОО «Зеленый Фронт» Егор Леонтьев.

Брянские экологи обратились в Минсельхоз с предложением усилить регулирование похозяйственного убоя домашних животных, в частности свиней.

В настоящее время забой в личных хозяйствах разрешен только после осмотра животного ветеринаром. Выполнить его может лишь специально выделенный забойщик. Продукты животноводства должны соответствовать требованиям безопасности и происходить из благополучной по заразным болезням животных территории.

Однако, заявили в «Зеленом фронте», эти требования повсеместно нарушаются, а условия содержания животных в личных хозяйствах зачастую оставляют желать лучшего.

По данным «Зеленого фронта», в скором времени в России может появиться обновленный реестр объектов, связанных с содержанием животных, производством, переработкой, хранением, транспортировкой и реализацией подконтрольных товаров, а также утилизацией биологических отходов.

В Минсельхозе поддержали позицию экологов по вопросу увеличения спектра полномочий специалистов государственной ветеринарной службы в части проверок личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств.

В сентябре 2016 года Минсельхоз разработал соответствующий проект федерального закона. Он уже прошел процедуру общественного обсуждения на федеральном портале нормативных правовых актов и сейчас дорабатывается с учетом поступивших замечаний.

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