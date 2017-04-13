В Брянске пройдет концерт в поддержку бездомных животных
21 апреля в Брянском театре для детей и юношества пройдет благотворительный концерт в поддержку приюта бездомных животных «Добрые руки».
«Приют сейчас переживает не лучшие финансовые времена, и на призыв о помощи откликнулись одни из лучших вокалистов и танцевальных коллективов города и области. Концерт будет интересным и зрелищным!» – рассказали в приюте «Добрые руки».
В этом году приюту исполняется пять лет, за это время волонтеры пристроили около 450 животных. Сейчас на балансе находятся более 200 собак, 26 из них инвалиды.
Собранные деньги пойдут на покупку корма и ветеринарных препаратов.
Начало концерта в 19.00. Стоимость билета 200 рублей.
«Купив билет в кассе театра или перед концертом, вы поможете приюту и сделаете доброе дело, и, возможно, именно этот поступок вернется к вам удачей и благополучием!» – говорится в сообщении приюта «Добрые руки».
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15 Апреля, 2017
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