В Дятьково приехавший на кладбище водитель припарковался на могиле
Интернет-пользователи обсуждают хамскую парковку водителя Hyundai в Дятьково.
Фото с места событий опубликовано в соцсетях. На нем видно, как, приехав на кладбище накануне Пасхи, автомобилист припарковался на одной из могил.
«Мне на все наплевать. Такая жизненная позиция, по ходу, у обладателя данного авто», – написал автор снимка.
Пользователи соцсетей желают водителю Hyundai «гореть в аду».
Новости регионов
15 Апреля, 2017
|+1
|$57
|€60
Новый производственный корпус Дятьковского хрустального завода посетила в рамках подготовки к семинару по бизнес-кооперации делегация брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ». С экспозицией новых изделий в шоу-руме делегация знакомилась вместе с Почётным жителем Дятьково Алексеем Белым, более полувека отработавший на Дятьковском хрустальном заводе главным инженером и техническим директором.
Совокупная выручка шести портфельных компаний корпоративного венчурного фонда «Ростелекома» – «КоммИТ Кэпитал» – выросла за 2016 год более чем в 8 раз и превысила 1 млрд руб.
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» ведет планомерную работу, направленную на снижение дебиторской заложенности за услуги по передаче электроэнергии
Железнодорожники Брянского региона Московской железной дороги 6 и 7 апреля проведут ремонтные работы и асфальтировку площадки в зоне железнодорожного переезда 478 км, расположенного рядом со станцией Комаричи в Брянской области. Для работ назначены технологические "окна" с 10:00 до 17:00.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.