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В Дятьково приехавший на кладбище водитель припарковался на могиле

Опубликовано Сегодня, 19:47

Интернет-пользователи обсуждают хамскую парковку водителя Hyundai в Дятьково.

Фото с места событий опубликовано в соцсетях. На нем видно, как, приехав на кладбище накануне Пасхи, автомобилист припарковался на одной из могил.

«Мне на все наплевать. Такая жизненная позиция, по ходу, у обладателя данного авто», – написал автор снимка.

Пользователи соцсетей желают водителю Hyundai «гореть в аду».

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