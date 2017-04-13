В Дятьково приехавший на кладбище водитель припарковался на могиле

Интернет-пользователи обсуждают хамскую парковку водителя Hyundai в Дятьково.

Фото с места событий опубликовано в соцсетях. На нем видно, как, приехав на кладбище накануне Пасхи, автомобилист припарковался на одной из могил.

«Мне на все наплевать. Такая жизненная позиция, по ходу, у обладателя данного авто», – написал автор снимка.

Пользователи соцсетей желают водителю Hyundai «гореть в аду».