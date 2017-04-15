На Пасху в Брянске поймали одного пьяного водителя

На Пасху в Брянске сотрудники ГИБДД остановили одного пьяного водителя.

По информации городского ОГИБДД, 16 апреля в областном центре зарегистрировано 11 ДТП с материальным ущербом. Автоинспекторы пресекли 226 нарушений Правил дорожного движения, в том числе 13 – со стороны водителей маршруток, 4 – со стороны водителей легковых такси.

Трое водителей не уступили дорогу пешеходам. Пешеходы нарушили Правила 64 раза. За превышение уровня тонировки оштрафовали 19 автовладельцев, за неиспользование ремня безопасности – 10. Правила остановки и стоянки нарушили 10 водителей.