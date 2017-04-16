19 апреля в Володарском районе Брянска отключат воду
19 апреля с 9.00 до 18.00 в Володарском районе Брянска будет отсутствовать водоснабжение.
По данным мэрии, воды не будет последующим адресам:
– ул. Паровозная, дома № 1 – 7;
– ул. Володарского, дома № 1 – 16;
– ул. Никитина, дома № 2, 2а и 4;
– ул. Космонавтов, дома № 1 – 81;
– ул. Мичурина, дома № 68 – 83а;
– ул. Гудок, дома № 1 – 17;
– ул. Суворова, дома № 1 – 3;
– ул. Димитрова, дома № 1 – 48;
– пер. Островского, дома № 1 – 6.
Ограничения связаны с заменой запорной арматуры по улице Димитрова, 46.
Новости регионов
18 Апреля, 2017
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