19 апреля в Володарском районе Брянска отключат воду

Житель Смоленской области Сергей Червяков пропал 13 апреля 2017 года, об этом сообщили волонтеры ПСО «Сальвар» в соцсети.

Машина Volkswagen врезалась в трамвай на Трамвайном проезде утром 17 апреля в областном центре, об этом сообщила группа «Drive 2 Смоленск» в соцсети.

Тело женщины 15 апреля около трех часов дня на берегу реки Остер около деревни Васильевка Рославльского района обнаружил местный житель, об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области.

Работники «Горводоканала» Смоленска проведут внеплановый ремонт на участке трубопровода холодной воды в Заднепровье 18 апреля, об этом сообщили представители предприятия.

Молодые семьи в Смоленской области в 2017 году обеспечат жильем, об этом во время брифинга для представителей СМИ сообщил исполняющий обязанности начальника Департамента по социальному развитию Олег Лонщаков.

Библиотека, работающая по принципу буккроссинга, появится в Смоленске, об этом сообщили представители бизнес-клуба.

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По данным мэрии, воды не будет последующим адресам:

19 апреля с 9.00 до 18.00 в Володарском районе Брянска будет отсутствовать водоснабжение.

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