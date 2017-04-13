С 9 Мая жителей Стародуба поздравит автор песни «Семечек стакан»

С Днем Победы жителей Стародуба поздравит певец и композитор Андрей Косинский.

«Андрей Косинский приедет в Стародуб 9 Мая, чтобы разделить с нами радость Дня Великой Победы!» – сообщили в мэрии Стародуба.

Андрей Косинский – автор музыки к песням «Семечек стакан» в исполнении Алены Апиной, «В холода» Лаймы Вайкуле, «Уличная фея» Стаса Пьехи, «Нарисуй помадой» Валерия Леонтьева и многих других.

«Стародуб примет в гости высокого профессионала, композитора, тонкого и лиричного исполнителя», – отметили в городской администрации.

Концерт начнется в 21.00 на Советской площади.