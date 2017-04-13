С 9 Мая жителей Стародуба поздравит автор песни «Семечек стакан»
С Днем Победы жителей Стародуба поздравит певец и композитор Андрей Косинский.
«Андрей Косинский приедет в Стародуб 9 Мая, чтобы разделить с нами радость Дня Великой Победы!» – сообщили в мэрии Стародуба.
Андрей Косинский – автор музыки к песням «Семечек стакан» в исполнении Алены Апиной, «В холода» Лаймы Вайкуле, «Уличная фея» Стаса Пьехи, «Нарисуй помадой» Валерия Леонтьева и многих других.
«Стародуб примет в гости высокого профессионала, композитора, тонкого и лиричного исполнителя», – отметили в городской администрации.
Концерт начнется в 21.00 на Советской площади.
Новости регионов
18 Апреля, 2017
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