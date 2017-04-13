Покусанные животными брянцы отказываются от прививок от бешенства

В Брянской области растет число отказывающихся от курса лечения после нападения животных.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, в 2016 году за медицинской помощью обратились 4170 брянцев, укушенных дикими или домашними животными. Несмотря на сложную эпизоотологическую ситуацию, от прививок против бешенства отказались 165 человек, или 3,9%. Причину такого положения дел в Роспотребнадзоре видят в отсутствии информационной работы с населением.

Единственным средством помощи людям, подвергшимся риску инфицирования, является своевременное назначение курса антирабических препаратов, отметили в ведомстве.

Курс прививок состоит из шести внутримышечных инъекций по схеме «0-й, 3-й, 7-й, 14-й, 30-й и 90-й день». Прерывать прививки и нарушать режим поведения, в частности употреблять алкоголь, нельзя.