Кафе поинтересовалось у брянцев, не «уху ели» ли они

Жители Брянска обсуждают креативную рекламу, появившуюся на одной из центральных улиц города.

Как рассказали в соцсетях горожане, у ТРЦ «Мельница» на Красноармейской разместили баннер с надписью «Вы уху ели?», приглашающий в кафе «Буфет № 1».

Нестандартный пробел между двумя последними словами может заметить лишь очень ищущий его человек, возмущаются жители Брянска.

«Боги маркетинга», – написал автор фото. «Креатив по-брянски», «Наверно, быдлохозяин думает, что это прикольно», «На администрации надо было повесить», – отмечают интернет-пользователи.