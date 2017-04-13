Из-за Радоницы суббота 22 апреля будет рабочей

В Брянске выходной день с субботы 22 апреля перенесли на вторник 25 апреля.

Соответствующее постановление подписал глава Брянской городской администрации Александр Макаров.

Как сообщили в мэрии, действие постановления распространяется на отраслевые и территориальные органы Брянской городской администрации, бюджетные организации и учреждения, финансируемые за счет средств бюджета города Брянска.

Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности рекомендовано принять аналогичные решения.