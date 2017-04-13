Брянские эксперты нашли кишечную палочку в икре сельди

Сотрудники Брянской межобластной ветеринарной лаборатории обнаружили в икре сельди бактерии группы кишечной палочки, а в молоке – соду.

На минувшей неделе в сектор пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы поступило 273 образца готовых продуктов и сырья. Специалисты провели 803 исследования, получив 19 положительных результатов.

Так, в соленой икре сельди обнаружены бактерии группы кишечной палочки. В говядине выявлены отклонения по физико-химическим показателям. В сыром коровьем молоке находилась сода, в материале от крупного рогатого скота – кишечная палочка.