Брянское кафе отказалось от рекламы про «уху ели»

Креативный баннер исчез с центральной улицы Брянска.

Напомним, вчера стало известно о том, что рекламная вывеска у ТПЦ «Мельница» на улице Красноармейской приглашала брянцев в кафе «Буфет № 1» вопросом «Вы уху ели?». Заметить пробел между двумя последними словами было непросто.

Сегодня, 18 апреля, баннер сняли, сообщают наши читатели. Какие именно претензии предъявили к его владельцам, неизвестно.