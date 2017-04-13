Брянское кафе отказалось от рекламы про «уху ели»
Креативный баннер исчез с центральной улицы Брянска.
Напомним, вчера стало известно о том, что рекламная вывеска у ТПЦ «Мельница» на улице Красноармейской приглашала брянцев в кафе «Буфет № 1» вопросом «Вы уху ели?». Заметить пробел между двумя последними словами было непросто.
Сегодня, 18 апреля, баннер сняли, сообщают наши читатели. Какие именно претензии предъявили к его владельцам, неизвестно.
Новости регионов
18 Апреля, 2017
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