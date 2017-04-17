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Брянские чиновники отмалчиваются на вопросы о зарплатах медсестер

Опубликовано Сегодня, 08:00

Представители департамента здравоохранения Брянской области руководство Погарской центральной районной больницы не комментируют ситуацию, связанную с низкой оплатой труда медсестер.

Напомним, погарская медсестра пожаловалась на сайте департамента здравоохранения на «невыносимый уровень жизни». «С каждым месяцем зарплата все ниже и ниже… Я работаю медсестрой, моя заработная плата составляет 10 000 рублей в месяц», – рассказала она.

Несмотря на то что жалоба была опубликована еще 10 апреля, до сих пор ни одного официального ответа на нее не поступило.

Между тем медсестру Погарской районной больницы поддержала ее коллега из Брянской городской детской больницы № 1.

«В детской городской больнице № 1 тоже зарплаты медсестер составляют 9-11 тысяч. Люди в буквальном смысле бегут из отделений! А наша главврач Святогор Е. А. даже не задумывается! Ходить на работу без выходных, при этом дополнительные смены не оплачиваются в полном размере!» – написала она.

«Это не только в вашей больнице, это по всем районам. Кто высчитал, что у нас по области зарплата 22 тысячи, трудно сказать. А вот когда президент был в Брянске, ведь все это видели по ТВ, он напрямую спросил о зарплате, и все дружно промолчали. Не созрели мы еще правду в глаза говорить, оттого и жизнь такая у нас», «Что-то молчит руководство больницы и чиновники департамента здравоохранения», – также отмечают посетители сайта.

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