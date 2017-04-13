В Брянске погорельцы с переулка Кирова просят о помощи
В соцсетях появилась просьба о помощи семье, пострадавшей при пожаре по улице Кирова в Бежицком районе.
Напомним, пожар произошел утром 17 апреля в двухполовинном доме. Спасатели спасли трех человек: 11-летнего мальчика, 14-летнюю девочку и их пожилого дедушку.
По словам инициатора сбора средств Юлии Голубевой, при пожаре, который возник из-за короткого замыкания в распределительной коробке в коридоре, «пострадала сильно крыша, кухня, коридор».
«Мы выскакивали с детьми в окна. Очень нуждаемся в финансовой помощи и обуви для детей. Кто сколько сможет. Буду очень благодарна вашей помощи! Номер карты 6390 0208 9025 5121 42», – написала Юлия Голубева. Получатель средств – Татьяна Васильевна Иванова.
Мальчик нуждается в обуви 39-40-го размера и одежде на рост 152, плотного телосложения. У девочки размер обуви 38-й, размер одежды – S. Также обувь нужна мужчине – 45-го размера.
Новости регионов
18 Апреля, 2017
|-1
|$57
|€60
В детском саду благодаря ему отремонтировали крышу, а писатели смогли издать книгу.
Совокупная выручка шести портфельных компаний корпоративного венчурного фонда «Ростелекома» – «КоммИТ Кэпитал» – выросла за 2016 год более чем в 8 раз и превысила 1 млрд руб.
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» ведет планомерную работу, направленную на снижение дебиторской заложенности за услуги по передаче электроэнергии
Железнодорожники Брянского региона Московской железной дороги 6 и 7 апреля проведут ремонтные работы и асфальтировку площадки в зоне железнодорожного переезда 478 км, расположенного рядом со станцией Комаричи в Брянской области. Для работ назначены технологические "окна" с 10:00 до 17:00.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.