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В Брянске погорельцы с переулка Кирова просят о помощи

Опубликовано Сегодня, 23:03

В соцсетях появилась просьба о помощи семье, пострадавшей при пожаре по улице Кирова в Бежицком районе.

Напомним, пожар произошел утром 17 апреля в двухполовинном доме. Спасатели спасли трех человек: 11-летнего мальчика, 14-летнюю девочку и их пожилого дедушку.

По словам инициатора сбора средств Юлии Голубевой, при пожаре, который возник из-за короткого замыкания в распределительной коробке в коридоре, «пострадала сильно крыша, кухня, коридор».

«Мы выскакивали с детьми в окна. Очень нуждаемся в финансовой помощи и обуви для детей. Кто сколько сможет. Буду очень благодарна вашей помощи! Номер карты 6390 0208 9025 5121 42», – написала Юлия Голубева. Получатель средств – Татьяна Васильевна Иванова.

Мальчик нуждается в обуви 39-40-го размера и одежде на рост 152, плотного телосложения. У девочки размер обуви 38-й, размер одежды – S. Также обувь нужна мужчине – 45-го размера.


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