Читатели брянского сайта ругались матом и разжигали социальную рознь

За две недели региональное Управление Роскомнадзора выявило 16 нарушений на интернет-сайте «БрянскToday».

В 14 случаях читатели, комментируя новости, выражались нецензурно, в двух – разжигали социальную рознь.

Роскомнадзор отправил «БрянскToday» четыре обращения с требованием удалить или отредактировать «противоправный контент». Редакция решила удалить комментарии.

О нарушениях в других брянских СМИ в ведомстве не сообщают.