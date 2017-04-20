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Трех брянцев, жестоко убивших случайного собутыльника, отправили под суд

Опубликовано Сегодня, 10:00

Следователи завершили расследование уголовного дела о смертельном избиении жителя Брянска.

Напомним, 11 июля 2016 года у многоквартирного дома по улице Почтовой в Бежицком Брянска трое молодых людей в возрасте 21 года, 22 и 23 лет избили мужчину, с которым накануне вместе выписали.

Затем они перенесли потерявшего сознание собутыльника за пределы двора и продолжили избиение. Двое старших по очереди несколько раз ударили его ножом в ногу. Мужчина умер от массивной кровопотери.

На допросе обвиняемые пояснили, что им не понравилось, когда собутыльник попытался устроиться спать во дворе дома, в котором жил один из них.

Избавляясь от улик, они закопали сотовый телефон, который забрали у своей жертвы. Впоследствии следователь-криминалист нашел его с помощью георадара.

По данным СУ СК РФ по Брянской области, младшему фигуранту уголовного дела предъявили обвинение по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц, из хулиганских побуждений», двум старшим – по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц, из хулиганских побуждений, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

В ближайшее время уголовное дело направят в суд.

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