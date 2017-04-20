«Неуловимый мститель» портит дорогу на улице Некрасова в Брянске

Жители улицы Некрасова пожаловались на неадекватного соседа, регулярно портящего проезжую часть.

Они рассказали в соцсетях, что таким образом их сосед борется с потоком проезжающих мимо его дома машин.

«В районе дома № 142 по улице Некрасова местный житель неоднократно преграждал дорогу. Сначала высыпал кучу песка на дорогу, после преграждения в виде камней и бревен, после вообще появились вырезы в положенном пару лет назад асфальте», – говорит один из жителей улицы Некрасова.

19 апреля очередные завалы разгребали местные жители и сотрудники МЧС: в случае ЧП проехать на Некрасова не смогут ни пожарные, ни скорая. Обстоятельства порчи дороги выясняют в ГИБДД.

Жители Некрасова утверждают, что «в принципе, известно, кто это сделал, но доказательств нет». Они уже обратились в администрацию и правоохранительные органы.



