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Вторник 22 апреля объявлен в Брянской области выходным

Опубликовано Сегодня, 16:20

Радоница, которая в этом году приходится на 22 апреля, объявлена в Брянской области выходным днем.

Соответствующий указ подписал губернатор Александр Богомаз. Как сообщили в областном правительстве «учитывая многочисленные обращения жителей области», из-за переноса выходного дня суббота 22 апреля будет рабочей.

Напомним, аналогичный документ подписал мэр Брянска Александр Макаров.

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