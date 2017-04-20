Вторник 22 апреля объявлен в Брянской области выходным

Радоница, которая в этом году приходится на 22 апреля, объявлена в Брянской области выходным днем.

Соответствующий указ подписал губернатор Александр Богомаз. Как сообщили в областном правительстве «учитывая многочисленные обращения жителей области», из-за переноса выходного дня суббота 22 апреля будет рабочей.

Напомним, аналогичный документ подписал мэр Брянска Александр Макаров.