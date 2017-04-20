Вторник 22 апреля объявлен в Брянской области выходным
Радоница, которая в этом году приходится на 22 апреля, объявлена в Брянской области выходным днем.
Соответствующий указ подписал губернатор Александр Богомаз. Как сообщили в областном правительстве «учитывая многочисленные обращения жителей области», из-за переноса выходного дня суббота 22 апреля будет рабочей.
Напомним, аналогичный документ подписал мэр Брянска Александр Макаров.
Новости регионов
20 Апреля, 2017
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